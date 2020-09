Coronavirus podría transmitirse hasta 90 días tras el contagio

Al día de hoy los datos sobre el coronavirus no son suficientes y todavía no se conocen su patogénesis.

Hasta 90 días después del contagio podría transmitirse el Sars-Cov-2, virus que provoca la Covid-19, según dio a conocer este martes la directora del Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor (Rospotrebnadzor), Anna Popova.

Según la entidad, la transmisión del patógeno podría ocurrir durante ese periodo incluso si la persona ya no manifiesta síntomas de la enfermedad, tal y como demostraron las observaciones a la evolución de los pacientes diagnosticados en el contexto de la pandemia tanto dentro como fuera de Rusia.

Según medios locales "nuestras observaciones actualmente (indican) hasta 48 días, mientras que en el extranjero existen (observaciones) hasta de 90 días", detalló Popova durante una sesión del comité ejecutivo de la Academia de las Ciencias de Rusia, según citan medios locales.

"Una persona que ya no presenta síntomas, que se siente perfectamente y que tiene una sangre con todos los indicadores perfectos, sin embargo emite el virus desde la nariz", añadió.

No obstante, Popova no especificó cuáles son las probabilidades de que esa persona pueda infectar a los demás. Además, indicó que a día de hoy los datos sobre el coronavirus no son suficientes y todavía no se conocen su patogénesis.

Tampoco se tiene evidencia suficiente sobre su mecanismo de impacto, sus consecuencias a largo plazo, la duración de la inmunidad o el nivel de inmunidad que garantiza la protección al virus.