Congreso de España rechaza moción de censura a Pedro Sánchez

El Congreso de los Diputados de España rechazó este jueves la moción de censura presentada por el partido de extrema derecha Vox en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con 52 votos a favor, 298 en contra y sin presentarse ninguna abstención, el pleno del Legislativo español negó la moción presentada por el líder de Vox, Santiago Abascal.

“Al no haberse alcanzado la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción de censura”, dictaminó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Para Abascal, ponente de la moción de censura, el objetivo de la iniciativa era “detener el proceso de destrucción de España” ante la agudización del impacto económico ocasionado por la pandemia del coronavirus.

Por su parte, el dirigente del Partido Popular de centro derecha, Pablo Casado, se distanció de la propuesta de Vox y señaló que la extrema derecha pretende polarizar al país europeo.

“Votaremos no porque decimos no a la ruptura que usted busca, no a la polarización que usted necesita, no a esa España a garrotazos, a esa España en blanco y negro de trincheras, ira y miedo”, expresó Casado tomando distancia de la propuesta y políticas de Vox.