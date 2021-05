Congreso colombiano se reúne con Comité Nacional del Paro

La mesa directiva del Senado de Colombia desarrolla este jueves una Sesión Plenaria como Audiencia Pública con la "finalidad de escuchar las voces de quienes han venido liderando el paro nacional" que conmociona al país suramericano hace más de una semana.

El presidente de la Cámara Alta, Arturo Char Chaljub, dijo que habían sido invitados los representantes de gremios, la sociedad civil y el Gobierno Nacional con el fin de abordar la situación por la que atraviesa el país desde que el pasado 28 de abril se destaran masivas protestas ante una retirada propuesta de reforma tributaria.

La vocera del Comité Nacional del Paro, Elizabeth Quiñónez, en su intervención dijo que "entre todos tenemos que buscar una alternativa para hacer prevalecer la protección de los manifestantes" y para "parar la masacre para poder sentarnos a dialogar".

Leí sus mensajes y quiero transmitirle al Comité Nacional de Paro cinco temas más para presentarle a Duque:



6. Retirar la reforma a la Salud.

7. Plan de choque social @ComunesCoL

8. Curules para las víctimas.

9. Desmonte del paramilitarismo.

10. Cumplir consulta anticorrupción. https://t.co/2U74EfkuGs — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) May 6, 2021

Por su parte, Olga Quintero, quien representa al movimiento popular Marcha Patriótica, manifestó que "hay muchas razones" para que el paro Nacional se mantenga: "no es solo la reforma tributaria, es también por la defensa de la vida".

En ese sentido, abundó: "No es que no se necesite una Reforma, es que hay problemas estructurales de fondo que si no hay voluntad política ni desde el Congreso, Presidencia y diferentes sectores, no nos juntamos e intentamos de resolver, vamos para el abismo".

A su vez, el director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria, Oscar Gutierrez, se refirió al planteamiento de unos puntos de reclamo que se le hizo al Gobierno de Iván Duque para que fueran tramitados ante necesidades evidentes de comunidades, los cuales no son solo de los problemas agropecuarios, por lo cual entrocan con las demandas de otros sectores presentes en el Paro Nacional.

Considero que ningún diálogo de mi partido y del #PactoHistórico es posible con Duque, sin que se llame primero al Comité Nacional de Paro, a los jóvenes, al movimiento indígena, afro y campesino. También que no vamos a una “conversación nacional” que no lleve a ninguna parte. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 4, 2021

Al tomar la palabra, el vicepresidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola, le pidió al Congreso tomar atenta nota de los debates y de los proyectos que se dan respecto a la producción de normas que luego terminan impactando a los trabajadores, en referencia al ahora retirado proyecto de ley de reforma tributaria, la cual, con otras modifiaciones, regresará al Congreso.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés Tullo,.

#PlenariaSenado | Inicia Audiencia Pública Nacional, un espacio de diálogo entre los sectores públicos y privados involucrados en la actual situación del país.



Transmisión en directo por ��@CcongresoSenado y por canal #YouTube ▶️�� https://t.co/NefSqVQZmp pic.twitter.com/HLMiM6mMNy — Senado de la República ���� (@SenadoGovCo) May 6, 2021

El Paro Nacional como respuesta a la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque se ha extendido desde el pasado 28 de abril y, hasta el momento, se ha cobrado la vida de 31 personas, si bien la Fiscalía solo ha reconocido solo 11 hasta ahora.