Enfrentamiento entre musulmanes y judíos ocasiona 61 heridos

Las celebraciones musulmanas de Eid al Adha y la judía de Tisha B'Av derivaron este domingo en un violento enfrentamiento donde resultaron heridas 61 personas, 15 de ellas hospitalizadas, informó La Media Luna Roja palestina.

Los hechos sucedieron en el Complejo de la Mezquita de Al-Aqsa, llamado así por los mulsumanes y conocido como Monte del Templo para los judíos.

En esta zona se palpan las fuertes tensiones del conflicto palestino-israelí pues es el lugar más sagrado para los judíos y el tercero para los mulsumanes después de La Meca y Medina.

La confrontación entre feligreses comenzó a las 10H00 hora local.

En la mañana, muchos palestinos se reunieron en la puerta de acceso al lugar de culto con el objetivo de no dar entrada a visitantes judíos, luego de que se propagaran rumores acerca de la intención de la policía de permitirlo.

Este 11 de agosto empieza la festividad musulmana del Eid al Adha (Fiesta del Sacrificio), que conmemora el final de la peregrinación anual a La Meca. Este año coincide con la festividad judía de Tisha B'Av, en que los judíos lloran la destrucción de los dos templos que estuvieron en la zona de la Explanada de las Mezquitas: Fuente Reuters

Seguidamente, al grito de “Allahu Akbar” (“Dios es grande”), los manifestantes lanzaron piedras a la policía quienes respondieron empleando granadas aturdidoras y balas de goma.

Una vez desatado el choque, la policía revocó su decisión de impedir la entrada de judíos y los escoltó hasta el recinto, donde no está permitido el rezo no islámico, los feligreses musulmanes les arrojaron sillas y otros objetos.

El colono israelita Akiva Ariel, del asentamiento de Har Brajá, en el sur de Cisjordania, expresó "Hoy la nación judía regresa al Monte del Templo y queremos mostrar que nos pertenece. Me levanté a las 5 de la mañana, estoy aquí desde las 6.30, bajo el sol, en ayuno. Respeto si los musulmanes quieren celebrar, pero ellos vinieron más tarde y nos bloquearon para que no entraramos. No hay razón de que no podamos estar aquí todos".