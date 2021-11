Conferencia de la Unesco examina desafíos de la educación

The 41st session of the #unescoGC is kicking off today! On the agenda: #FuturesOfEducation#ArtificialIntelligence #OpenScience #unesco75 anniversary



Subscribe to the @UNESCOCourier for the latest news on crucial topics for everybody’s lives: https://t.co/uExLAHYcbH pic.twitter.com/UUckoEiYWM