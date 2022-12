Indígenas arhuacos colombianos exigen reconocimiento de cabildo

Grupos organizados de indígenas arhuacos colombianos están apostados este miércoles sobre el puente hurtado de Valledupar, el cual comunica a la capital del departamento del Cesar con su similar de La Guajira.

De acuerdo con su vocero, Norey Quigua Izquierdo, “el pueblo arhuaco se moviliza porque a más de siete meses de haber elegido nuestro cabildo gobernador, el Gobierno se niega a expedir el respectivo registro, lo cual es como si en Colombia hubiéramos elegido un presidente y no tuviera la declaración del Consejo Nacional Electoral”.

Ante esa situación, los indígenas salieron a exigir una reunión urgente con el ministro del Interior o con el presidente Gustavo Petro pues esa situación les ha impedido el acceso a diferentes servicios estatales.

Comunidades indígenas de la Sierra Nevada hacen uso de su derecho a la protesta y bloquean la vía nacional entre el Cesar y La Guajira cerca al Río Guatapurí. Iniciamos mediación ante GobNacional para habilitar el paso y hacemos presencia para garantizar los derechos de todos. — Gobierno del Cesar (@GobdelCesar) December 14, 2022

En ese sentido, Quigua denunció que “el pueblo arhuaco se está viendo vulnerado porque se están violando derechos fundamentales de la gente como el acceso a la salud, a la educación, tenemos muchos jóvenes que por no tener nuestro cabildo gobernador no han podido acceder a la educación superior, no se han podido afiliar al sistema de salud y otros que no han podido definir su situación militar”.

Para que reconozcan la elección del cabildo gobernador del pueblo arhuaco, Zarwawiko Torres, los manifestantes realizan bloqueos en una de las entradas principales de la capital del Cesar, que conecta con la vía que conduce hacia el municipio San Juan y otros territorios de La Guajira.

La llegada de los manifestantes se dio desde la tarde de este martes quienes completaban varias horas de viaje desde las zonas altas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las comunidades arhuacas vienen enfrentando conflictos internos sobre la elección del cabildo y gobernador, incluyendo la decisión sobre realizar esta protesta.