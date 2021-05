Lula comienza conversaciones con líderes políticos en Brasilia

Já em Brasília. Acabo de me encontrar com companheiro @MarceloFreixo. Conversamos sobre o futuro do Rio de Janeiro e do Brasil. E sobre a urgência do auxílio emergencial de R$ 600 pra combater o avanço da fome e a volta da miséria no nosso país.



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/EAO3E4uxYO