Maestros colombianos exigen mejoras en régimen de salud

El magisterio de varios departamentos participa este miércoles en el paro convocado por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), en protesta contra dos proyectos de ley sobre educación presentados por el uribismo.

Se trata del segundo paro nacional del gremio de lo que va de este 2023 en movilización contra dos proyectos de ley del Centro Democrático que están en trámite en el Congreso.

En ese sentido, le reclaman al Gobierno por las irregularidades en el sistema de salud docente, pero también salen a respaldar el paquete de reformas sociales de la administración de Gustavo Petro.

De acuerdo al gremio en voz de la coordinadora del equipo nacional de género de Fecode, María Antonieta Cano, “ha habido muchísimas dificultades en la asistencia y con las negligencias que presentan todos estos prestadores y una reforma del Fomag que es probablemente una regresión de este régimen especial del magisterio al sistema contra el que tanto hemos luchado los maestros”.

En el comunicado de convocatoria se leía que “Los incumplimientos, barreras de acceso, inoportunidad y desconocimiento de los pliegos de condiciones contratados, por parte de los operadores, lo que consecuencialmente ha conllevado al deterioro del derecho a la salud digna del magisterio y sus familias”, expresó el sindicato en un comunicado.

Los maestros, así como los trabajadores de las Fuerzas Armadas o los colaboradores de la estatal Ecopetrol, tienen un régimen de salud especial diseñado a su medida. Sin embargo, el mismo ha presentado varias demoras para agendar citas y reclamar medicamentos que llevaron a los docentes a marchar.

De hecho, dentro de las consignas de la marcha están: "No más negación de citas. No más negación de medicamentos. No más demoras injustificadas de procedimientos médicos. No más paseos de la muerte. No más retrasos indefinidos de cirugías.

A esta hora el magisterio en Córdoba se moviliza masivamente y participa del paro de 24 horas convocado por FECODE. En Montería la jornada avanza se realiza simultáneamente en el resto de municipios de Córdoba.

Por último, la Federación de Educadores rechazó el proyecto de ley que modificaría el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo que convertiría la educación en un derecho esencial, lo que le quitaría a los profesores del país la posibilidad de realizar huelgas y protestas.

“El Paro Nacional también será en apoyo las reformas sociales impulsadas por el Gobierno popular, por las transformaciones sociales que requiere la educación y la materialización de los acuerdos firmados en 2023”, puntualizó Fecode.