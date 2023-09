Identifican a presuntos autores de amenazas a hija de Petro

La Fiscalía General de Colombia dio a conocer este jueves que identificó y los citó a interrogatorio a los presuntos autores de mensajes con amenazas de muerte enviados a la hija mayor del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro Herrán, y al director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el Ministerio Público detalló: "“Con respecto a las amenazas públicas denunciadas ayer por Andrea Petro y Daniel Rojas (...), en desarrollo oportuno de los actos urgentes, una fiscal del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, identificó e individualizó a los presuntos responsables de los actos intimidatorios".

El ente adelantó que los presuntos autores de las intimidaciones fueron citados a interrogatorios que se realizarán en fecha próxima.

Este miércoles, el Presidente colombiano denunció las amenazas de muerte proferidas contra su hija y solicitó al fiscal general, Francisco Barbosa, que emplee las técnicas de informática forense para determinar la persona real que emite estos mensajes.

A través de sus redes sociales, Andrea Petro informó que estas amenazas también afectan a su hija y son difundidas mediante el uso de perfiles falsos.

“He recibido muchísimas amenazas e insultos (...) Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya", manifestó la joven.

En declaraciones a un medio local, Andrea Petro aseguró que las amenazas guardan relación con la vida política de su padre pero que irá hasta las últimas consecuencias.

Catalogó las amenazas como un acto ilegal y lesivo a sus derechos humanos. Resaltó que las palabras son tan peligrosas como las balas. Además, manifestó su deseo de que la investigación fiscal siente un ejemplo para aquellos que se decantan por la violencia y que contribuya a que se cumplan las leyes.