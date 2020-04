Dimiten médicos colombianos por falta de insumos de protección

Cerca de 30 profesionales de la salud en Colombia, entre médicos generales y especialistas de medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía general, presentaron este lunes su renuncia masiva al hospital público departamental San Rafael, situado en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas, al no contar con insumos de protección para realizar su labor.

El personal sanitario, en carta enviada el gerente de la institución de salud, denunció que no cuenta con elementos de protección personal suficientes para atender a los contagiados de coronavirus en el Amazonas, departamento que ya presenta cuatro casos confirmados, uno de ellos un médico de la Clínica Leticia.

Uno del profesionales médicos residente del hospital, Jaider Saurith, explicó que la situación laboral es precaria y no existen garantías para sus familiares en medio del ejercicio de la profesión. Según el especialista, casi el 100 por ciento del personal está vinculado por prestación de servicios o tercerizado, y no se están aplicando los protocolos de bioseguridad para el manejo de casos sospechosos de Covid-19.

Renuncia masiva de médicos del Hospital San Rafael de Leticia por no contar con garantías. pic.twitter.com/O1hIs3vbrt — Juliana Ramírez Prado (@Julianaramirez6) April 20, 2020

Saurith aseguró que en la unidad hospitalaria "no tenemos las instalaciones precisas para atender este tipo de casos y tampoco elementos necesarios como el gasómetro, equipos portátiles de rayos X de tórax y déficit de medicamentos", lo que ha provocado el deceso de pacientes gravemente afectados por el coronavirus.

La misiva subraya que "no existen insumos y equipos necesarios para la prestación de servicios. No existen garantías de pago de la prestación de servicios". Los profesionales explican que, tras "innumerables" reuniones con la Secretaría de Salud Departamental, la Gobernación y directivos del hospital "no hay quien lidere los procesos". Por todo ello solo atenderán urgencias vitales y que no estén relacionadas con el coronavirus.