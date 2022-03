Pacto Histórico denuncia fraude en conteo de votos en Colombia

Reporte:

1) mesas que siendo las 2 am la registraduría no informó: 1079.

2) mesas donde no se contabilizaron votos para Pacto 29.425.

3) se encontraron 801 mesas que no están en la Divipol oficial en consulados.

4) mesas donde se presentó doble contabilización de votos: 23072.