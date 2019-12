Unesco celebra evento sobre patrimonio cultural en Colombia

.@UNESCO’s #IntangibleHeritage Committee meeting is starting today 9 December!



The main goal? Safeguarding humanity's #LivingHeritage!



Learn more here ☞ https://t.co/iRhsu6lWNF



Meanwhile, check out here the richness & diversity of our intangible heritage! ������������ pic.twitter.com/9YGVgSI8SG