Cliver Alcalá Codones se entrega a las autoridades de EE.UU.

El golpista Cliver Alcalá Cordones, quien encabezó los planes organizados desde Colombia para generar desestabilización en Venezuela, se presentó este viernes ante agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en Barranquilla, para que mediaran en su entrega a Estados Unidos (EE.UU.).

Durante su traslado desde su domicilio en Barranquilla hasta el hotel, donde fue alojado a la espera de las autoridades estadounidenses, Alcalá Cordones aseguró que los agentes de la DNI que lo custodiaban pertenecen al Gobierno del presidente Iván Duque.

"Los conozco, les he visto y trato desde hace más de un año. He estado con ellos constantemente en comunicación. En el pasado, en Colombia, he sostenido reuniones con ellos, aquí en Barranquilla. No tengo ninguna de que son funcionarios dignos del Gobierno colombiano".

¡Ratifico mi denuncia! Desde EE.UU. y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la Paz y la estabilidad de toda la Patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán! pic.twitter.com/jpE4c8JzFr — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 26, 2020

Cordones viajará en la noche de este viernes a EE.UU., desde el hangar de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) en Bogotá. Las restricciones de vuelos internacionales que ha debido imponer el presidente Duque ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus esta vez podrán ser evadidas con el consentimiento pleno de las autoridades aeronáuticas colombianas.

Por su parte, el vicepresidente de Comunicaciones, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó el jueves que los entrenamientos paramilitares en Colombia eran dirigidos por el golpista Alcalá Cordones, quien fuera desechado por la DEA de ese país.

Cliver Alcalá Cordones al momento de ser trasladado desde su casa en Barranquilla, por funcionarios de inteligencia de Colombia, hasta un hotel, donde permaneció hasta hace unos minutos cuando se entregó a las autoridades norteamericanas. pic.twitter.com/rltao5ypKI — Sebastiana Barráez (@SebastianaB) March 27, 2020

En entrevista a la emisora local WRadio, Alcalá Cordones aseguró que tiene en su poder el contrato establecido por Juan Guaidó, Juan José Rendón y Sergio Vergara, con agencias estadounidenses y el conocimiento de Colombia, para realizar la compra de las armas ya incautadas.

En el encuentro telefónico Alcalá se declaró sorprendido por estar dentro del cartel de recompensas anunciados por EE.UU. cuando anteriormente se había reunido en siete oportunidades con el Gobierno de ese país. Además, confirmó que el diputado Guaidó, participa activamente en un plan terrorista y paramilitar para deponer al Gobierno del presidente Nicolás Maduro