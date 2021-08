Anthony Zambrano consigue nueva medalla de plata para Colombia

El nuevo medallista olímpico de Colombia, el guajiro Anthony Zambrano, logró la medalla de plata en la prueba de los 400 metros planos masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

LEA TAMBIÉN: América Latina llena el podio de la carrera de 400 m en Tokio

Para el atleta cafetero, es la culminación de un ciclo extraño lleno de problemas de índole atlético que lo llevaron a pensar en dejar de lado la participación en estas justas.

“Es un orgullo representar a mi país, a mi departamento Atlántico, aunque soy nacido en la Guajira, en Maicao, y esta es una alegría que le doy a mi país, a las nuevas generaciones” dijo en su primera entrevista.

“Esto es para que la nueva generación del atletismo colombiano sepa que sí se puede salir adelante, sí se puede lograr con disciplina, esfuerzo, dedicación y cuando te entregas todo y te entregas a Dios”, comentó tras la prueba final.

Anthony Zambrano, subcampeón en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos #Tokyo2020. ������



Con esta medalla, Colombia sumó 32 preseas en la historia de los Juegos Olímpicos. ������



�� Óscar Muñoz / @fotografiadeportiva / para el COC#ColombiaEnTokio #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/TctOeCHM3F — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 5, 2021

El año para el atleta no ha sido fácil, tuvo varias lesiones que le cuestionaron su participación en Juegos Olímpicos. “Mucha gente dice, no, Zambrano está bien, pero no saben los esfuerzos y sacrificios que se hacen, llevo casi un año por fuera de mi país, lejod de mi madre, aparte que soy hijo único y todo lo hago por ella. La amo mucho, si no fuese así no estaría aquí”, comentó.

Respecto a sus dolencias, precisó que dos días antes de la clasificación tenía un dolor muy grande en el cuádriceps y el entrenador le dijo “sal a correr, vamos a dejarle todo en las manos de Dios y lo que se pueda hacer. Gracias a Dios cumplimos el objetivo”.

Zambrano fue subcampeón mundial en Doha 2019, con tiempo de 44.15, y ahora es segundo en Juegos Olímpicos con tiempo de 44.08, nada fácil para un atleta colombiano enfrentado a verdaderos monstruos de la velocidad como los jamaiquinos, haitianos, estadounidenses y cubanos, entre otros.

¡Colombia: Anthony es #plata!



���� @AZambrano400 corrió con el alma para llevarse la medalla en la prueba de los 400m.#Tokyo2020 #JuegosOlímpicos



Seguir la acción en VIVO: https://t.co/CnYb0qsjIT pic.twitter.com/qq1Ovb3EwG — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 5, 2021

Esta es la segunda medalla de plata para Colombia en atletismo de carreras, la primera fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con Ximena Restrepo, en la misma prueba de 400 metros planos femenino, en donde la atleta obtuvo medalla de bronce. Casualmente en fecha similar, 5 de agosto.

Retos desde el comienzo

Zambrano comenzó a figurar en un evento que se celebra anualmente en Colombia y que es la base de futuros campeones: los Juegos Intercolegiados.

Fue en el 2010 cuando representó al Instituto Educativo Distrital María Cano de Barranquilla y ganó en los 200 metros, dejando atrás a varios niños que llegaban con más preparación que él.

Sin embargo, lo que nadie sabía era que Zambrano entrenaba sin saberlo mientras pedaleaba un bicitaxi en el que trabajaba para ayudar a su mamá.

Corría descalzo, trabajaba siendo muy joven para aportar a su hogar y ahora es el atleta de mayor proyección que tiene Colombia, subcampeón del mundo, medalla de plata olímpica.