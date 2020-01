Alcaldes y gobernadores de Colombia asumen sus cargos para los próximos tres años

Más de un millar de alcaldes y cerca de 30 gobernadores colombianos asumen este miércoles sus cargos para el periodo 2020-2023, entre ellos destaca Claudia López, del partido Alianza Verde y primera mujer elegida alcaldesa de Bogotá, lo que supone toda una revolución para la ciudad.

El periodo de cuatro años de 1.100 alcaldes y 32 gobernadores departamentales elegidos el pasado 27 de octubre comienza este 1 de enero, aunque algunos de ellos asumieron en los últimos días para evitar vacíos de poder y trastornos a la población con el cambio de año.

En Bogotá, en el parque Simón Bolívar se llevó a cabo el acto de posesión de Claudia López como la primera alcaldesa electa de la capital de país suramericano, una ceremonia inusual de picnic, amenizada por la Filarmónica y la banda Aterciopelados.

En sus primeras palabras como alcaldesa de Bogotá, López, la primera alcaldesa homosexual de una capital de América, indicó que "Bogotá eligió el cambio, no sólo el cambio de gobierno, de prioridades, de estilo, de liderazgo, sino el cambio de historia".

"A sus 481 años de fundación, en 2019, Bogotá eligió a la hija de una maestra, a la mayor de 6 hermanos, a la niña que pudo salir adelante con el amor infinito de sus padres y su familia ampliada, a la adolescente que con disciplina y un crédito del Icetex pudo educarse", indicó

"A la profesional que a punta de merito, tenacidad y acción colectiva logró abrirse paso en la academia y el servicio público. A la primera mujer, mujer diversa, en ser electa al segundo cargo de elección popular más importante del país", sostuvo la alcaldesa en su discurso de posesión.

También dijo que "este será el primer, pero no el único gobierno liderado por una mujer hoy llega la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy no solo hacemos eco, si no que somos parte de las mayorías ciudadanas que se han tomado las calles, con las demandas y aspiraciones apenas elementales y legitimas"

En cuanto a las recientes marchas estudiantiles, donde varios jóvenes han resultado heridos por cuenta del Esmad, López manifestó que no se va a permitir, "de ninguna manera, el abuso de poder de ninguna autoridad contra esa legítima expresión ciudadana (...)".

En el momento más difícil de la campaña aprendí a parar, a escuchar, a aceptar con humildad mis equivocaciones, y a corregir el rumbo cuando se hizo necesario.#PosesiónAlcaldesa pic.twitter.com/bMD7tak9E2 — Claudia López �� (@ClaudiaLopez) January 1, 2020

"Vamos a cuidarnos entre todos, no vamos a permitir que nos roben la esperanza, no vamos a permitir que nos roben más vidas de esta nueva generación que hoy sale a la calle a a pedir a gritos que no nos quedemos estancados en los mismos debates del pasado".

"Esta es nuestra oportunidad de impulsar aquí y ahora ese nuevo contrato social e intergeneracional y hacerlo realidad en el marco de las competencias locales de una ciudad como Bogotá ....".

Por otra parte, entre los que ya juraron el cargo están los gobernadores del Meta, Juan Guillermo Zuloaga; Norte de Santander, Silvano Serrano; Cundinamarca, Nicolás García; Santander, Mauricio Aguilar, y Tolima, Ricardo Orozco.

También se adelantaron los alcaldes de Tunja, Ibagué, Manizales y Popayán, que al igual que los demás solo comenzarán a ejercer a partir de este miércoles.

Este 1 de enero será la posesión de Aníbal Gaviria Correa como gobernador de Antioquia y de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín.

La Gobernadora del Valle Clara Luz Roldán y el Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, realizarán sus actos de posesión durante el día en la capital del Valle.

En las horas de la tarde, será la posesión del alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo en el gran Malecón de la capital del Atlántico, mientras la gobernadora electa Elsa Noguera se posesionará en la gran Plaza del municipio de Tubará.

Asimismo, el alcalde electo William Dau Chamat y del nuevo gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff tomarán posesión de sus cargos así como el gobernador electo de Córdoba,Orlando Benítez Mora y el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín.