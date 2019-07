Ciclista colombiano Egan Bernal ganador de etapa 19 y líder del Tour de Francia

A falta de dos etapas para el final del Tour de Francia, el ciclista colombiano Egan Bernal se vistió con la camiseta amarilla en la primera posición y acaricia la hazaña: ser el primer latinoamericano en ganar la competencia.

LEA TAMBIÉN: El ecuatoriano Richard Carapaz gana Giro de Italia

A dos etapas del final del "Tour de France", al término de la etapa 19 se coloca en un histórico primer lugar de la clasificación.

"Es increíble, soy líder del Tour de Francia, no me lo creo, espero no despertar mañana y que se trate de un sueño. Ahora a darlo todo, si me quitan este maillot amarillo lo van a tener que sufrir mucho", sostuvo el colombiano.

La etapa, que originalmente tenía previsto recorrer 126,5 kilómetros entre Saint Jean de Maurienne y Tignes, fue particularmente accidentada y sorpresiva. En primer lugar, porque tuvo que ser detenida antes de tiempo como consecuencia de un bloqueo de nieve y granizo sobre la carretera. En segundo, porque el corredor francés Thibaut Pinot, que iba 5° en la clasificación general, debió abandonar por una lesión.

���� ��️Egan Bernal: "Mañana lo voy a dejar todo en la carretera porque quiero llegar de amarillo a París".#TDF2019 pic.twitter.com/tN4Yy5MMSw — Tour de France COL (@letour_col) July 26, 2019

Los contratiempos poco le importaron a Bernal, que llegó primero a la cima del paso de montaña Col de L'Iseran, punto utilizado para toma los tiempos de la etapa como consecuencia de la interrupción temprana.

Bernal fue el primero en pasar por el punto de referencia, cinco segundos antes que el británico Simon Yates y más de 2 minutos antes del francés Julian Alaphilippe, que ocupaba el primer puesto de la clasificación general hasta esta etapa. El resultado lo posicionó como número 1, con 45 segundos de ventaja sobre el francés, que vestía la camiseta amarilla que distingue al primero desde hacía 14 días.

Si consigue lograr la hazaña, Bernal no solo sería el primer colombiano en ganar el Tour de France, sino también el primer latinoamericano en quedarse con el oro en una competencia históricamente dominada por los ciclistas europeos.