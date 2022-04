Choque de autobús turístico en Egipto deja al menos 10 muertos

وزارة السياحة والآثار تتابع الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم أتوبيس على طريق أبو سمبل/أسوان تعافي بعض الحالات ومغادرتهم المستشفى

Ministry of Tourism&Antiquities follows up on the injured tourists at the Abu Simbel/ Aswan bus accident

Some have recovered and left hospital already pic.twitter.com/P3nf8KFtIx