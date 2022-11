China lanza con éxito nave espacial de carga Tianzhou-5

The rapid development of China’s technology of space rendezvous and docking:

-Tianzhou-1: About 2 days

-Tianzhou-2: About 8 hours

-Tianzhou-3: About 6.5 hours

-Tianzhou-4: About 6.5 hours

-Tianzhou-5: About 2 hours (a new world record)