China impondrá nuevos aranceles a importaciones de EE.UU.

China anunció que impondrá aranceles adicionales a importaciones de productos de Estados Unidos (EE.UU) por un valor de 75.000 millones de dólares, tras la medida que tomó recientemente el presidente estadounidense, Donald Trump contra la tasas aduaneras del país asiático.

Un comunicado del Ministerio de Comercio chino indicó que "estas tarifas adicionales evolucionarán en un intervalo de entre el 5 y 10 por ciento y se aplicarán a 5.078 productos estadounidenses en dos fases. La primera a partir del 1 de septiembre y la otra para el 15 de diciembre".

"El 15 de diciembre serán reanudados los aranceles del 25 por ciento a los automóviles estadounidenses y del 5 por ciento a las piezas y componentes automotrices que China había suspendido el pasado mes de abril", agregó el texto.

Estados Unidos amenaza con imponer un arancel adicional del 10 por ciento a las importaciones desde China por un valor de aproximadamente 300.000 millones de dólares.

En ese sentido, China no quedará de brazos cruzados y actuará en consecuencia. "Las guerras comerciales no producen ganadores. China no quiere una guerra comercial, pero no teme enfrentar una, y sostendrá una guerra si es necesario", dijo el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng.



"Si la parte estadounidense sigue adelante obstinadamente, eso tendrá un impacto negativo grave en los consumidores y empresas de Estados Unidos", agregó el funcionario chino.

El 13 de agosto, los jefes negociadores comerciales de China y Estados Unidos conversaron vía telefónica, y acordaron dialogar de nuevo en dos semanas. "Los dos equipos negociadores han mantenido comunicación", explicó Gao.