China envía condolencias a Corea del Sur por estampida

10月30日,国家主席习近平就韩国首尔发生踩踏事故,造成重大人员伤亡向韩国总统尹锡悦致慰问电。On October 30, Chinese President Xi Jinping sent a message of condolences to South Korean President Yin Xiyue on the stampede accident in Seoul, South Korea, which caused heavy casualties. pic.twitter.com/POIuRlyGCz