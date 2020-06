Chile supera 140.000 casos confirmados del nuevo coronavirus

Las autoridades sanitarias de Chile informaron que el país llegó a la cifra de 142.759 pacientes positivos con el nuevo coronavirus, así como a 2.283 fallecimientos ocasionados por la enfermedad, al cierre de este lunes.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, manifestó además que 23.115 de los casos siguen activos, 1.577 de ellos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Un total de 1.325 pacientes se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y de ellas 364 están en estado crítico.

Asimismo, las autoridades informaron de un nuevo cambio en la metodología de contabilización de las defunciones.

Según el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve Correa, ahora el sistema toma la información de la base de datos del Registro Civil de Chile, una vez son inscritas las defunciones.

Mañalich advirtió que la modificación tuvo un impacto en el número de muertes informada para las últimas 24 horas (19), lo cual no debería interpretarse como una tendencia a la bajada. También adelantó que, por la misma razón, "debería haber un aumento en los fallecimientos en los próximos días".

Chile ha registrado un crecimiento sostenido de los casos y muertes asociados a la pandemia, que se extiende ya por cinco semanas. Según cifras oficiales, el país pasó de 16.000 contagios y 230 fallecidos a fines de abril, a multiplicar por 9 esos datos al cierre de este lunes.

Al decir de María Soledad Barría, ex ministra de sanidad de Chile, en declaraciones a un medio de prensa extranjero, “el crecimiento exponencial de los caos de Covid-19 se debe a dos cegueras muy importantes, una primera es no haber no haber previsto, y visto, la desigualdad brutal en Chile, y la segunda es que no se vio la relevancia de trabajar con atención primaria de salud”.