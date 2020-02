Público de Viña del Mar protesta contra presidente Piñera y violencia policial

La cantante chilena Mon Laferte se unió la noche del lunes a las protestas de los asistentes a la segunda noche del Festival Internacional de Viña del Mar, que gritaron consignas en rechazo al presidente de Chile, Sebastián Piñera y contra la violencia policial.

La corresponsal de teleSUR en Chile, Paola Dragnic, publicó un tuit en el que explicó que la transmisión oficial del Festival de Viña del Mar en esta segunda noche, “no silenció micrófonos ambientales del público y el mundo entero escuchó las protestas de los asistentes contra Pdte Piñera y contra violencia policial. Manifestaciones a las que sumó #MonLaferte”.

Mon Laferte fue la encargada de abrir la segunda noche del festival y cuando el público de la Quinta Vergara comenzó a gritar: “el que no salta es paco”, en alusión a los agentes de la militarizada Policía de Carabineros, la cantante hizo a un lado el micrófono y, con guitarra en mano, comenzó a brincar.

Transmisión oficial del Festival de Viña del Mar en esta segunda noche, no silenció micrófonos ambientales del público y el mundo entero escuchó las protestas de los asistentes contra Pdte Piñera y contra violencia policial. Manifestaciones a las que sumó #MonLaferte pic.twitter.com/xOhIdmA6fG — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) February 25, 2020

Desde que comenzó el estallido social en Chile, en octubre pasado, la represión policial contra las manifestaciones pacíficas ha dejado un saldo de al menos 31 muertos y centenares de heridos.

El público de la Quinta Vergara, asimismo, expresó su rechazo al jefe de Estado, luego que minutos antes de la presentación de Mon Laferte, entonó el siguiente cántico: “Piñera, culpable, tus manos tienen sangre“.

La artista chilena, quien reside en México, aprovechó un momento de su actuación para externar que tenía miedo de actuar en su país de origen, debido a que Carabineros pidió a la fiscalía que la citara a declarar por sus declaraciones sobre el apoyo a los manifestantes y críticas a la represión policial.

“Mucha gente me decía muchas cosas, todo el mundo me daba consejos, y yo estaba pensando qué hacer, y un día me enteré por las redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, en donde Carabineros le pedía a la fiscalía que me citara a declarar, por haber cometido yo un delito”, relató.

“Desde ese entonces hasta subirme a este escenario incluso en este momento, yo he estado con mucho miedo”, externó y se cuestionó: “¿puede ser un delito expresar una opinión?”.

El público, entonces, comenzó a gritar: “asesinos, asesinos” y “sin censura”. Unos minutos después, Mon Laferte aseveró: “si me tiene que llevar presa por decir lo que pienso, métanme presa”.

Antes de terminar su espectáculo en Viña del Mar, la autora de “Tu falta de querer” anunció a los asistentes que sus premios conseguidos esta noche los entregará a la beneficencia.

“A modo significativo, yo voy a entregar mis gaviotas, porque yo no quería venir a celebrar un festival (...) no es que yo no quiera las gaviotas, pero el cariño ya me lo llevo”, explicó.