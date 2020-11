La docente y brigadista voluntaria de Salud, Tania Cártes, permanece gravemente herida en un hospital de Santiago de Chile después de recibir gas pimienta en sus ojos por parte de carabineros.

El ataque por parte de carabineros contra la docente se produjo el pasado 23 de Octubre, cuando Cártes se estaba desempeñando como brigadista para atender a los manifestantes que se mantenían movilizados en la Plaza de la Dignidad en Santiago de Chile en vísperas al Plebiscito del 25 del mismo mes.

"Un carabinero me atacó cuando estaba con mi teléfono para grabar su nombre, me amenazó y me dijo improperios (...) me tiraron gas pimienta en los ojos, nariz y boca, esto produjo que perdiera el conocimiento", indica la docente Cártes.

URGENTE | DOCENTE A PUNTO DE QUEDAR CIEGA POR ATAQUE DE CARABINEROS.

Tania Cárter, docente y Brigadista voluntaria de salud en el sector de Plaza de la Dignidad, se encuentra en estado grave luego de recibir gas pimienta directo en sus ojos: "Mis córneas están quemadas".

Asimismo, la víctima señala que inmediatamente fue ayudada por el Colegio de Médicos de Chile, "tengo la tráquea quemada, mis córneas están muy quemadas, espero no ser una más de los jóvenes que han perdido en la calle", acotó.

"Tengo la seguridad que voy a salir de esta, lo voy hacer por mis hijos y familia. La lucha continúa (...) agradezco el apoyo y muestras de cariño, me están apoyando todas las instituciones defensoras de Derechos Humanos", puntualizó Cártes.

La educadora indicó que desde el pasado 18 de octubre de 2019, se desempeña en una brigada que ayuda a los manifestantes que salen a las calles a exigir la garantía a sus derechos fundamentales, "ayudamos y tratamos a los ciudadanos que permanecen en la calle", añadió.