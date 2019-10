Miles de catalanes marchan en segundo aniversario del referendo

Dos anys de l'#1oct D'un punt d'inflexió històric. D'un referèndum tacat per la violència de l'Estat espanyol. D'una jornada on el coratge i la determinació de milers de persones va fer possible l'impossible.



Perquè no hi ha repressió que ho aturi. Ni llavors ni avui.

Guanyarem! pic.twitter.com/7GANnrAVIM