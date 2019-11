Violencia de Carabineros contra mujeres en protestas de Chile: "Dijeron que me iban a violar"

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile informó que presentará una querella por tortura a un adolescente de 15 años, quien permanece detenida desde las 18H00 (hora local) de este martes en la 25° Comisaría de Maipú. Con esta ya son 18 querellas por torturas sexuales presentadas en los últimos 19 días, durante las protestas antigubernamentales.

Dos jóvenes chilenas fueron víctimas de agresiones por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros, durante las protestas populares que han sacudido al país por casi tres semanas en rechazo a las profundas desigualdades sociales.

Asimismo, niñas del Liceo Teresa Prats de Sarratea, L7 de Santiago Centro (Liceo 7) fueron agredidas dentro del recinto escolar y dos resultaron lesionadas con perdigones.

Joven atacada con balines y dejada inconsciente

El caso de Camila Miranda ocurrió durante una manifestación en Plaza Italia, en Santiago de Chile. Allí le disparon balines en sus piernas a unos 8 metros de distancia. Fue detenida y no se supo de su paradero durante 24 horas hasta que finalmente apareció la mañana del 5 de noviembre, en ropa interior y una bata médica. Sus heridas no habían sido atentidas.

La corresponsal de teleSUR en Chile, Paola Dragnic, informó que la joven se reencontró son su madre y estaba internada en el hospital Sótero del Río, donde le realizaron radiografías para conocer la gravedad de los impactos de los siete balines en sus piernas.

Sandra, la madre de la joven agredida, relató que se enteró del caso de su hija por redes sociales y contactó al Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), también conocido como Posta Central, un centro de atención de urgencias médicas. Allí le informaron que Camila estaba medicada, pero no pudo verla.

Agregó que Camila fue dada de alta a las 3H00 de la madrugada (hora local) del 5 de noviembre, "en bata, solamente con calzones y unas zapatillas". En esas condiciones estuvo en el calabozo toda la noche hasta ser liberada.

Asimismo, recalcó que la agresión de los Carabineros contra su hija fue un "acto demencial", pues "la agarraron, la arrastraron, y luego de eso, le rociaron un gas en su rostro y en su espalda para adormecerla". En esas condiciones Camila perdió el conocimiento y así fue trasladada al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y luego a la Posta Central.

"Dijeron que entre los tres me iban a violar"

Otro caso de agresión de los Carabineros contra una mujer sacudió a Chile. Se trata de una joven que participaba este 5 de noviembre en una asamblea conmemorativa por los desaparecidos del país, que fue dispersada por la policía militar.

"Nos pararon bruscamente, nos amenazaron, a mí me amarraron del brazo y me dijeron que entre los tres me iban a violar si es que me metían en el carro", relató la mujer en una entrevista con la corresponsal de teleSUR.

Carabineros agreden a estudiantes

Alumnas del Liceo Teresa Prats de Sarratea, L7 de Santiago Centro (Liceo 7), denunciaron una fuerte represión por parte de Carabineros ocurrida este 5 de noviembre, dentro del establecimiento educativo. Al menos dos jóvenes resultaron lesionadas por los disparos de balines.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación y ordenó a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) aclarar la situación, donde hubo uso no proporcional de la fuerza.

En este sentido, el mayor de la 4º Comisaría de Carabineros, Humberto Tapia, fue detenido este miércoles y será imputado por el delito de apremios ilegítimos. Más adelante se conocerá si será acusado de realizar los disparos o por ser el oficial responsable al mando.