Rescatistas brasileños buscan a seis desaparecidos en naufragio

Uma embarcação com 12 pessoas afundou no fim da tarde deste domingo (5) na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Seis permanecem desaparecidas. Guarda-vidas e mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuam nas buscas. https://t.co/VJBaj59gvE �� Corpo de Bombeiros RJ/Divulgação pic.twitter.com/tMLrAOkZMh