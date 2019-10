Lula reafirma que demostrará su inocencia y saldrá de prisión

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este viernes que demostrará su inocencia y saldrá de prisión como entró, “con la cabeza bien alta”.

Lula expresó durante una entrevista a la televisora France 24 que se hará justicia sobre su caso, lo cual solo “es cuestión de tiempo. Donde nací, aquellos que no mueran antes de los cinco años de hambre no morirán por una queja. Aprenderán lo que es meterse con un ciudadano honesto y decente. Probaré que los ladrones fueron los que me arrestaron”.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien cumple una sentencia por supuestos actos de corrupción desde 2018, ratificó su voluntad de devolverle la dignidad a Brasil.

Moro, Dallagnol, TRF4 e Globo sabem que mentiram. Estou só esperando que tenham humildade de me pedirem desculpas. A Globo faz pressão para que não se tome nenhuma decisão a favor de Lula. Eu vou desmascará-los. Eles vão saber o que é mexer com uma pessoa honesta e decente. pic.twitter.com/YJREIJ7xY1 — Lula (@LulaOficial) October 11, 2019

Detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, estado de Paraná (sur), Lula recordó que tras su injusta sentencia pudo permanecer en la embajada de otro país, sin embargo, decidió quedarse en Brasil para demostrar su inocencia.

En cuanto a la situación del Amazonas, afectado por incendios forestales, el exmandatario señaló que al presidente Jair Bolsonaro no le interesa la preservación del medioambiente.

“A Bolsonaro no le gustan los indígenas, no le gustan los recolectores de caucho, no le gustan los árboles, no le gusta el Partido de los Trabajadores, no le gustan los pobres, no le gustan los sindicalistas”, destacó.