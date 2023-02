Fuerte lluvias provocan al menos 19 fallecidos en estado brasileño de São Paulo

��URGENTE: OPERAÇÃO NO LITORAL NORTE ��



Nesse momento são empregados 104 Policiais Militares do Corpo de Bombeiros sendo 64 da região e 40 em apoio oriundos da capital. Contamos com 17 viaturas do Corpo de Bombeiros e 07 aeronaves Águia, que seguem em apoio aos salvamentos. pic.twitter.com/pGd6yCOVuf