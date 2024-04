Brasil lanza programa para frenar deforestación de la Amazonia

AO VIVO | Presidente Lula participa do lançamento do programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia.



A iniciativa prevê R$ 730 milhões em investimentos.



��https://t.co/RXvLXQQs8P



��DIGITAL/PR pic.twitter.com/3x2NNKSpU0