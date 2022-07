Inauguran estatua de Marielle Franco en Río de Janeiro, Brasil

ESTÁTUA INAUGURADA! ��

No dia de hoje, 27 de julho, Mari faria 43 anos de vida. Que a prática política da celebração da vida e do encontro que Marielle nos ensinou possa fazer com q celebremos as nossas, ainda em vida, e celebremos a nossa memória.

