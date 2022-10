Nueva encuesta mantiene ventaja de Lula para balotaje en Brasil

✊��������FALTA POUCO PRO BRASIL SER FELIZ DE NOVO!



A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (7) mostra Lula com 53% dos votos válidos contra Bolsonaro com 47%.



Vamos para as ruas dialogar com o povo brasileiro e, assim, semear a esperança de um país mais justo e digno. pic.twitter.com/vPOici6y3J