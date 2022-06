Confirman dos desaparecidos en la Amazonía brasileña

La Unión de los Pueblos Indígenas de Vale do Javari (Univaja) comunicó este lunes que el británico del The Guardian, Dom Phillips, y el destacado indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira, desaparecieron durante una expedición en la región del Vale do Javari, en el estado de Amazonas.

De acuerdo con la organización, el suceso fue reportado hace más de 24 horas, confirmando que el pasado domingo los excursionistas se encontrarían con el líder social de la comunidad de São Rafael, pero al no concertarse la entrevista se trasladaron hacia la ciudad de Atalaia do Norte, viaje que no completaron.

"Resaltamos que en la semana de la desaparición, según denunciaron colaboradores de Univaja, el equipo recibió amenazas en el terreno", señaló Univaja.

Al mismo tiempo, la organización añade que con anterioridad fueron realizadas denuncias por intimidación en los últimos días a autoridades locales como la Policía Federal (PF), el Ministerio Público Federal (MPF) y el Consejo Nacional de Derechos Humanos.

En este sentido, el MPF indicó que abrió un procedimiento administrativo de investigación y activó a la Policía Federal, a la Policía Civil, a la Fuerza Nacional, al Frente de Protección Etnoambiental Vale do Javari y a la Marina de Brasil, en aras de realizar las actividades de búsqueda en la región.

Vale precisar que los recién desaparecidos, llegaron a la región con el objetivo de visitar el equipo de Vigilancia Indígena que se encuentra cerca de la localidad llamada Lago do Jaburu, y concertar algunas entrevistas con la población indígena.