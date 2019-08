Defensa de Lula afirma que orden de traslado es una humillación

Moro está no banco dos réus.Em breve, o STF vai julgar sua conduta no caso Lula.Por isso, tenta encobrir as revelações dos crimes que cometeu com os procuradores da Lava Jata, especialmente Dallagnol.É isso q simboliza a transferência de Lula: uma retaliação. #DefendamLulaUrgente pic.twitter.com/uRqaFtrXZm