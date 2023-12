Caída de una avioneta en Sao Paulo, Brasil deja cinco muertos

Avião monomotor que caiu em praça de Jaboticabal (SP) pertencia ao empresário Delcides Menezes Tiago, que estava no voo e morreu no local do acidente na manhã deste sábado (23). Cenipa investiga o caso.



