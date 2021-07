Argentina y Ecuador cierran cuartos de final de Copa América

Argentina y Ecuador definirán este sábado al último clasificado a semifinales de la Copa América Brasil 2021 en un encuentro que promete ser disputado arduamente a pesar del favoritismo que tiene la selección Albiceleste por su desempeño en la copa y por la historia de su selección.

Favorita no solamente en este duelo, sino también al título continental, la selección que dirige Scaloni se ubicó primera del Grupo A tras tres triunfos y un empate.

Viene de golear a Bolivia por 4 a 1 y espera seguir cumpliendo buenas actuaciones que le permitan acercarse a la ansiada final.

La Albicelestes saltará a la cancha del estadio Pedro Ludovico Teixeira de la ciudad de Goiania con Emiliano Martínez en la portería; Nahuel Molina; Cristian Romero (o Pezzella), Nicolás Tagliafico en la defensa para medio campo Guido Rodríguez, Leandro Paredes. Lionel Messi y Ángel Di María como creadores de situaciones peligros y adelante, Lautaro Martínez y Alejandro Gómez.

Por otra parte, no es sorpresa que Ecuador se encuentre en estas instancias, sin embargo tampoco su rendimiento ha consolidado un candidato para acceder a semifinales.

Ecuador se encuentra en el limbo, entre la decepción y la gloria de cara a este partido. Ingresó a cuartos de final como cuarta del Grupo B, con tres empates, una derrota y cero victorias, a pesar de ello, nadie les quita el sueño a los tricolores de seguir avanzando en el torneo.

Gustavo Alfaro repetiría la alineación que empató a Brasil, con Hernán Galíndez bajo los tres palos; en la defensa Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, y como pareja de volantes Jhegson Méndez y Felipe Caicedo, además Alan Franco, y Diego Palacios en las bandas, con Ayrton Preciado, y Enner Valencia al frente. Gustavo Alfaro.

Argentina vs. Ecuador: alineaciones, horarios y dónde ver el duelo de cuartos de Copa América

El ganador de este duelo enfrentará al ganador entre Uruguay y Colombia en semifinales. La Albiceleste quiere revancha en suelo brasileño tras caer en el Mundial 2014 y la Copa América 2019

Messi viene de marcar tres goles en la fase de grupos.

FOTO: GETTY IMAGES

Por: Raúl Zambrano Cabello 02 de Julio 2021

“Y aquí vamos de nuevo” habrá dicho algún argentino sobre la nueva arremetida de la Albiceleste para intentar ganar una Copa América después de 1993, que de hecho es el último torneo oficial que sumaron a su palmarés. Lionel Messi volverá a liderar a los sureños y tendrá a Ecuador como la primera alcabala al título.

Messi no pudo ganar la Copa América ni el 2007 (subcampeón), 2011, 2015 (subcampeón), 2016 (subcampeón) ni 2019, es su gran deuda con su Selección de Argentina. Ya se convirtió en el máximo goleador histórico (75) y el que más presencias tiene (148) con la dos veces campeona del mundo.

Argentina va invicta en la presente edición del torneo al vencer 1-0 a Uruguay, 1-0 a Paraguay, 1-4 ante Bolivia y empate 1-1 frente a Chile. Lionel Scaloni encontró solidez en su equipo y tendrá enfrente a un paisano suyo en el otro banquillo: Gustavo Alfaro.

Ecuador llegará sin poder conocer el triunfo en la fase de grupos. Cayó 0-1 ante Colombia, y empató 2-2 contra Perú y Venezuela. Cerró su primera ronda con una valiosa igualdad 1-1 con Brasil.

Es un equipo que tiene varias maneras para llegar al gol, jugadores que con espacios hacen daños, pero su inestabilidad defensiva los hace ver inferiores a la Albiceleste en este duelo de cuartos de final.

La ilusión de todo un país recae sobre estos jugadores que deberán demostrar que no fue casualidad su clasificación.

El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor de Colombia vs Uruguay, que se jugará un par de horas antes este mismo sábado.