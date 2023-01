Deforestación de Amazonía brasileña aumentó 150% en diciembre

�� JÁ FOI



A floresta amazônica perdeu 218,41 km² de vegetação em dezembro do ano passado. O registro é a marca mais alta do governo do ex-presidente Bolsonaro (PL).



Os dados são do Deter, sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que emite sinais sobre desmatamento. pic.twitter.com/Owwu4CNSNm