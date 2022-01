Asciende a 10 los fallecidos tras desplome rocoso en Brasil

Hoje (09), a Marinha permanece com as operações de buscas pelas vítimas do acidente ocorrido na manhã de ontem, em Capitólio (MG). Uma equipe de 20 militares e 7 embarcações continua atuando no local em coordenação com órgãos municipais e estaduais. pic.twitter.com/JLEkL2sVVT