Bolsonaro transfiere a militares decisiones ambientales

��ATENÇÃO PRO ABSURDO



Ontem, na surdina, o desgoverno decretou um GLO que tira a AUTONOMIA do IBAMA pra fazer operações de fiscalização.

A partir do dia 11 de Maio, quem define os deve ser feito na Amazônia será o EXÉRCITO!!!



ACABARAM COM A AUTONOMIA DO IBAMA! pic.twitter.com/KbdRAJijUS