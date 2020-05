Bolsonaro niega interferencia política y ataca a periodistas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a negar que pretenda interferir en la Policía Federal (PF) y atacó a periodistas que indagan sobre el tema.

Al ingresar al Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, el mandatario calificó como "canalla" al diario Folha de Sao Paulo. El origen de su calificativo es la vinculación que hizo el diario entre el cese del jefe policial de Río de Janeiro y la designación como sustituto del comisario Rolando Alexandre de Souza, hombre cercano al mandatario.

"Qué prensa canalla es Folha de São Paulo... canalla es un elogio", afirmó Bolsonaro con un ejemplar en la mano. El segundo diario de mayor circulación del país señaló que el nuevo director de la PF decidió cambiar al superintendente de la fuerza investigadora en Río de Janeiro.

Este hecho, de acuerdo con Folha, confirma la "interferencia política" denunciada por el exministro de Justicia Sergio Moro al dejar el Gobierno.

El presidente brasileño amenaza a periodistas que indagan sobre su interferencia en la Policía Federal para evitar investigaciones contra su familia, en paralelo sus apoyadores agreden a enfermeras, fotógrafos y funcionarios de entes ambientales.



Clima Brasil> @ConexiontlSUR pic.twitter.com/TWgqYIi4ok — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) May 6, 2020

En sus declaraciones el también exfiscal que sirvió para apresar a Lula aseguró que Bolsonaro considera la jefatura de la Policía como un puesto clave y por eso reemplazó a su titular por alguien de su confianza.

En Río de Janeiro la Fiscalía investiga al hijo del mandatario, el senador Flavio Bolsonaro, por acusaciones de lavado de dinero y desvío de bienes públicos para las bandas parapoliciales o milicias, como se las conoce en Brasil.

"Yo no interferí en nada, si yo tuviera injerencia en la Policía Federal no iría a donde está yendo, yo no interfiero", insistió Bolsonaro a los gritos este martes.

Agregó que "no hay ningún miembro de mi familia investigado por la Policía Federal, ni yo ni mis hijos, cero. Una mentira que la prensa repite todo el tiempo, diciendo que mis hijos quieren cambiar al superintendente".

Al respecto, Folha se manifestó a través de un comunicado en el que asegura que "una vez más, el presidente Jair Bolsonaro no respeta la libertad de expresión e insulta al periodismo profesional”. Aseveran que “seguiremos orgullosos y vigilantes, cubriendo las acciones de esta administración con imparcialidad e independencia, como lo hemos hecho en todos los gobiernos. Y, no, Folha no se va a callar".