Grupos opositores bolivianos atacan el poblado de La Guardia

Miembros de la llamada Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y seguidores del gobernador opositor boliviano, Luis Fernando Camacho, atacaron con armas de fuego a la Policía local del departamento de Santa Cruz, que mantiene un paro promovido por grupos de derecha.

Así lo dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien denunció que los autodenominados “desbloqueadores” del cerco en La Guardia destruyeron seis patrullas, saquearon el comando policial y usaron armas de fuego.

El titular encargado de la cartera de Seguridad apuntó que “estos sujetos movilizados han atacado a la Policía Boliviana, han destruido seis patrullas, una recibió un impacto de bala y después tomaron el comando policial de La Guardia”.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informa sobre los operativos realizados en el municipio de La Guardia, tras los conflictos provocados por miembros del Comité Cívico.#EstamosSaliendoAdelante pic.twitter.com/l8y047LiqR — Ministerio De Gobierno Bolivia (@MindeGobierno) November 2, 2022

Se une así a lo denunciado por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien mostró a los medios de prensa impactos de proyectil de arma de fuego sobre la cabina de una patrulla policial y destrucción de otros por lanzamiento de piedras y explosivos caseros.

Cientos de paramilitares afines al gobernador, Luis Fernando Camacho protagonizaron un ataque contra pobladores del municipio de La Guardia con petardos y otros medios pirotécnicos de alto poder, garrotes con clavos en las puntas, escudos metálicos e instrumentos punzantes y cortantes.

Camionetas llenas de camachistas van con armas a atacar al pueblo cruceño que marcha pidiendo trabajo y levantar el paro pic.twitter.com/mJxJbbA78o — BoliviaLibre ������ (@BoliviaLibreNow) November 1, 2022

Los hechos se produjeron cuando una comisión gubernamental de Bolivia en Santa Cruz esperaba negociar un cese del paro por tiempo indefinido, pero el Comité Interinstitucional incumple su promesa de concurrir a las conversaciones.

El equipo integrado por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y el vocero presidencial, Jorge Richter, llegaron ayer a la urbe cruceña, donde debía comenzar las pláticas a las 20H15 hora local.

Así quedó el Comando Provincial del municipio de La Guardia, después de los enfrentamientos entre ciudadanos que rechazan el paro cívico y otros afines al Comité Cívico. pic.twitter.com/nurBv6sMl3 — Abya Yala Tv (@AbyaYalaBolivia) November 2, 2022

Sin embargo, a esa hora cientos de paramilitares afines al gobernador, Luis Fernando Camacho, protagonizaron un ataque contra pobladores del municipio de La Guardia.

Walthy Egüez, diputado de Creemos, partido del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, dice que el objetivo de las protestas contra el gobierno boliviano son frenar al comunismo. @teleSURtv pic.twitter.com/r6WFJlft5L — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) November 2, 2022

Trascendió que producto de estos hechos de violencia en La Guardia, en Santa Cruz, nueve personas fueron aprehendidas.

Santa Cruz ahora es el escenario de la disputa entre la oposición de derecha y el Gobierno boliviano en torno a la fecha para celebrar el censo nacional; los primeros buscan que se celebre en 2023, mientras la administración del presidente Luis Arce fijó 2024 año de la consulta.

La Defensoría del Pueblo lamentó que persista la beligerancia y violencia en el departamento de Santa Cruz, especialmente en el municipio La Guardia, e insistió en su llamado a retomar el diálogo entre los sectores en conflicto por la definición de la fecha del Censo de Población y Vivienda.

A través de un comunicado, informó que su Delegación Defensorial de Santa Cruz, verifica la existencia de personas heridas y arrestadas durante el enfrentamiento en aquel municipio cruceño entre efectivos policiales y pobladores que intentaban romper el cerco instalado por quienes rechazan el paro indefinido.

En este momento, grupo para-estatal, la Unión Juvenil Cruceñista saliendo de Santa Cruz hacía la Guardia para atacar a manifestantes afines al MAS. Por qué sigue operando este grupo illegal? #Bolivia @CIDH @Oacnudh_BO pic.twitter.com/1b7VayEqW4 — AndeanInfoNet (@AndeanInfoNet) November 1, 2022

La asambleísta de Creemos, Paola Aguirre, dijo que “si vamos a la guerra es a matar o morir, la última instancia es rendirse” al graficar las movilizaciones en Santa Cruz que ya llevan 12 días de paro en demanda de que el Censo se realice en 2023, sin considerar los criterios técnicos de esa labor.

“Yo hablo del sentir de los cruceños, he estado recorriendo las rotondas, estoy caminando, me dicen ‘por favor no se vendan, no traicionen’”, dijo durante una entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas el martes, horas antes de que se registren los enfrentamientos en La Guardia.

A momento de justificar las agresiones de los seguidores del gobernador de Santa Cruz en contra de quienes se oponen al paro indefinido, Aguirre alegó que a toda “acción se merece su reacción”.