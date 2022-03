Bolivia valora restablecer relaciones diplomáticas con Chile

El gobierno de Bolivia anunció este martes que examina la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas con Chile tras la nueva posición asumida por el presidente Gabriel Boric.

Según las palabras del canciller boliviano, Rogelio Mayta: “En primer término valoramos los criterios del presidente Boric en relación a fortalecer nuestra relacionamiento bilateral".

"Nosotros creemos que este relacionamiento bilateral debe ser sin condiciones, buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés para ambos países”, agregó.

Ahora | El Canciller @RogelioMayta_Bo brinda conferencia de prensa en relación a las declaraciones del Presidente chileno Gabriel Boric, sobre el relacionamiento bilateral entre #Bolivia y #Chile.



Siguelo en vivo ����

�� https://t.co/zjWd78wsLG — Cancillería de Bolivia (@MRE_Bolivia) March 15, 2022

No obstante, el diplomático del Estado plurinacional apuntó que la reivindicación marítima resulta un tema "irrenunciable".

En este sentido, Mayta expresó que: “Un tema importante para nosotros como bolivianos y bolivianas es la reivindicación marítima, que está plasmada en la Constitución Política del Estado como una máxima aspiración. Eso es irrenunciable".

Al mismo tiempo enfatizó en la necesidad de que las relaciones estén sustentadas en el respeto mutuo, así como el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

En consonancia con ello, manifestó que: "Nuestro relacionamiento bilateral debe basarse en los principios del diálogo y confianza mutua, y en ese marco, se tiene que separar las cosas”.

Por su parte, el gobierno chileno afirmó este lunes la voluntad de mejorar las relaciones bilaterales con Bolivia, pero sin afectar la soberanía e integridad del territorio chileno.

"Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes", ratificó Boric.

El Canciller @RogelioMayta_Bo alienta a construir un diálogo sincero y amplio para tratar diversos temas bilaterales entre #Bolivia y #Chile. "La diplomacia es un trabajo para llegar a acuerdos comunes", recordó.

Sin embargo, según el canciller boliviano, su país apuesta por el respeto a la diferencia y aspira a trabajar en otros asuntos de la agenda bilateral. Al respecto, Mayta aseguró que: “No obstante de tener posiciones divergentes, eso no limita la posibilidad de abordar otros temas de interés para nuestros países, tampoco debería ser un obstáculo para que nosotros sigamos sosteniendo nuestra reivindicación marítima”.

Ambos países rompieron relaciones en 1978 tras el fracaso de las negociaciones territoriales en lo referente a la salida al mar del Estado plurinacional. Desde entonces, los vínculos diplomáticos se han limitado solamente a cuestiones consulares.