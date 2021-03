Ordenan el arresto de excomandante por golpe de 2019 en Bolivia

La fiscalía instruyó la aprehensión de ex Cmdte. Policía, Yuri Calderón, por no haberse presentado a declarar en el caso "golpe de Estado", denunciado por una ex diputada del MAS. El ex Jefe de Estado Mayor de las FF.AA. fue detenido ayer en la misma investigación. @teleSURtv pic.twitter.com/qOizw88CdX