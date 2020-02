Exdirigente campesina boliviana denuncia detención ilegal

La exdirigente boliviana de las Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", Felipa Huanca, denunció este miércoles su detención ilegal e incomunicación en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, bajo el pretexto de supuestamente impedir su fuga.

“No me han notificado, ni siquiera me han citado”, declaró Huanca, quien fue detenida por un trámite que realizó para participar de un Congreso de Mujeres Campesinas en México.

“Esto tiene que esclarecerse, no pueden seguir acusándome y mintiendo. ¿Qué clase de Gobierno tenemos?”, añadió la líder campesina y reiteró su inocencia respecto al supuesto desfalco en el Fondo Indígena por el que es investigada.

PERSECUCIÓN JUDICIAL: Felipa Huanca, ex dirigente de las Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", denuncia su detención ilegal e incomunicación en celdas policiales de La Paz. Un trámite para participar de un Congreso de Mujeres Campesinas en México fue el argumento para encarcelarla pic.twitter.com/1dN5hNRddh — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) February 27, 2020

Huanca expuso la persecución en su contra y manifestó que “ni siquiera me han dejado sacar el celular, hablar con mi familia o abogados, es muy lamentable. (Estoy) incomunicada”. Además, reclamó los derechos de las mujeres, y el cumplimiento de las leyes.

La aprehensión se produjo menos de un día después de que la Dirección Nacional de Migración reportara que, el pasado 20 de febrero, Huanca había intentado tramitar su pasaporte, lo cual le fue negado al verificarse que cuenta con una alerta migratoria emanada por autoridad jurisdiccional.

Conf. Mujeres Campesinas declaran emergencia y exigen libertad de la dirigente campesina Felipa Huanca, encarcelada por el gobierno de facto bajo acusación de intentar fugar del país. Huanca tramitó su pasaporte para asistir a un encuentro mundial de mujeres indígenas en México. pic.twitter.com/xvthYeFg0D — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) February 27, 2020

"Hasta ahora no me han comprobado nada, yo tengo derecho de estar caminando, es una persecución política, yo no he robado", sostuvo poco después de su detención y acusó a Rafael Quispe, actual director del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, de imputarla sin pruebas y difamarla.

En 2014, Quispe presentó una denuncia en contra de la exdirigenta por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, malversación, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica, pero en 2016 la Fiscalía rechazó el recurso.