Impiden acceso a Fanor Amapo a la gobernación de Beni, Bolivia

El nuevo gobernador indígena del departamento de Beni, Fanor Amapo, denunció este jueves que grupos violentos que guardan relación con quienes promovieron el golpe de Estado en Bolivia no le han permitido el acceso a las instalaciones de la gobernación para cumplir con sus funciones como autoridad interina de la región.

"Hay manifestantes que no me permiten el ingreso a la gobernación, no me están dando el derecho para asumir mi responsabilidad. Yo represento a un pueblo indígena y he sido elegido como gobernador interino", dijo Amapo en contacto telefónico con teleSUR.

En ese sentido, destacó que se mantendrá en el sitio hasta lograr ingresar al edificio de la gobernación, ya que como nuevo gobernador debe seguir con los planes en materia de educación, salud y desarrollo económico y social para la región.

Amapo agregó que ha exhortado a los presentes a tener un acercamiento y propiciar un diálogo por la paz, debido a que están consciente que hay tensión en el territorio y en la provincia, y esto debe acabar por el bienestar de Bolivia.

Este miércoles en horas de la noche Fanor Amapo, de la bancada indígena, fue electo como gobernador interino del Beni con el voto de 18 legisladores, después que el pleno aceptó la renuncia irrevocable al cargo de Alex Ferrier, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Tras conocerse que Amapo sería el encargado de la gobernación de Beni se anunció un paro cívico en la región por sectores golpistas de Bolivia.

Esta situación irregular en la región boliviana se suma a lo que ha sucedido en los últimos días contra los dirigentes que están relacionado con el presidente Evo Morales.