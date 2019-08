Evo Morales reitera compromiso en lucha contra la corrupción

Crecimos escuchando que los bolivianos no podíamos. Nos decían: "no podrán gobernar los indios, no sirven para gestionar economía; cambas y collas siempre se van a llevar mal". Hemos demostrado que no es cierto. Todos somos protagonistas de esta historia de cambio. ¡Viva Bolivia! pic.twitter.com/1ajr65T8gn