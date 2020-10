Luis Arce: Hay retroceso en la transparencia del TSE boliviano

Bolivia celebrará sus elecciones generales el próximo domingo 18 de octubre, un proceso en el que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha reiterado posibles irregularidades que podrían presentarse. Al respecto, el candidato a la presidencia boliviana, Luis Arce Catacora, expresó este miércoles que "hay retroceso en la transparencia del TSE boliviano".

Arce explicó que existen problemáticas que van “desde el orden teórico-jurídico hasta técnico-informáticos” en los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene un rol importante. Al respecto, advirtió que el ente electoral está “pretendiendo publicar únicamente datos a nivel de recintos electorales, cuando en el pasado siempre se publicaba por número de mesas”.

Alertó que un recinto electoral puede tener 15 o 20 mesas, por lo que la publicación de los resultados con esta nueva forma implica un total “retroceso en la transparencia en la información que tiene que tener el público, la gente, el pueblo”.

Arce también afirmó que hasta ahora no se ha hecho conocer quiénes van a hacer la auditoría informática a los sistemas, y si bien el TSE ha informado que contrataron para esta tarea a dos empresas, “no sabemos cuáles son”.

Enviamos una nota al #TSE pidiendo que se presenten los documentos que acreditan la transparencia del proceso electoral. El MAS-IPSP no cesará en exigir respeto al voto del pueblo boliviano. pic.twitter.com/lV9GKdR3DV — MAS - IPSP (@BOmereceMAS) October 14, 2020

“Hasta ahora el pueblo boliviano no conoce este tipo de cosas y eso demuestra una clara y evidente falta de transparencia para todos los partidos políticos y peor, para el pueblo boliviano, en estas elecciones, a cuatro día de celebrarse”, agregó el candidato a la presidencia.

En este sentido, explicó que el MAS ha pedido a los observadores que garanticen la transparencia de los comicios, “que nos acompañen y luego continúen para que vean lo que puede ocurrir después, pues nos preocupa el conteo, las actas de recintos alejados que tardan en llegar”, así como otras acciones que puedan tomarse basado en las decisiones que está tomando el TSE.

Sobre la aceptación de los resultados de las elecciones, Arce afirmó que “quien debe acatar los resultados son los perdedores, el Movimiento al Socialismo va a ganar las elecciones, eso está claro para nosotros”.

De igual forma señaló que los demás partidos políticos pretenden hacer ver al MAS como violentos, pero “nosotros hemos llamado a la tranquilidad, a no dejarnos provocar con esas acciones pagadas, y le hemos apostado a la salida democrática”.

Sobre la influencia de la administración estadounidense de Donald Trump, Arce aseguró que existen intereses internacionales claros, situación que se evidenció durante el golpe de Estado de noviembre pasado.

“Hay intereses económicos y políticos extranjeros, y nos queda claro que las transicionales están mirando nuestros recursos naturales como el litio, el gas (…) pero también hay intereses económicos y políticos nacionales, domésticos”, comentó.

Un programa que apuesta a la recuperación económica

Sobre el programa de Gobierno que propone el MAS, Arce destacó que trabajarán para Bolivia, para una economía que resuelva “el problema de la gente”, genere ingresos, empleos, proyectos de inversión.

“Tenemos propuestas, el MAS propone, el programa de la derecha es simplemente decir ‘no al MAS’ pero con eso no se viste, no se come, no hay ingresos para la gente, no se resuelve el tema educativo, de salud, no se resuelven los problemas fundamentales que tenemos en el país”, explicó el candidato presidencial.

En cuanto a la situación económica que vive Bolivia actualmente, Arce aseguró que en el 2006, “durante seis años, fuimos la mejor posición económica de la región”, pero en 11 meses, sin embargo, luego del golpe de Estado esta situación se ha revertido.

Estamos reunidos con vecinas y vecinos del barrio La Amistad de la ciudad de #Cobija. Escuchamos sus preocupaciones por el deterioro de la economía. El compromiso es dinamizar la demanda interna a través de la entrega de bonos y la reactivación de proyectos en el departamento. pic.twitter.com/UovEY9tRws — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 6, 2020

Durante el Gobierno de Evo Morales, explicó Arce, el desempleo cayó a un cuatro por ciento y ahora está en 12 por ciento, se ha triplicado. El déficit fiscal estuvo a un 5,8 por ciento y ahora va a sobrepasar el nueve por ciento. La deuda externa se incrementó sustancialmente de un 25 a un 32 por ciento.

Mientras, la recesión se encuentra en un menos ocho por ciento, “cuando nosotros la dejamos con un crecimiento del cuatro por ciento, una crisis muy profunda, y si no se resuelve cuanto antes, más se tardará para sacar al país de la crisis”.

Hoy #Bolivia necesita un nuevo despegue económico. ¡Estoy listo para lograrlo una vez más! #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/WrrkDPKlEW — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 9, 2020

Sobre la propuesta estrella del MAS para estos comicios, Arce mencionó el programa de producción de diésel ecológico, que representa 1.200 millones en importación al año, por lo que se resolverá por la producción reciclando aceites comestibles, más otros ingredientes y “en cinco años Bolivia deja de importar diésel, lo que resolverá las cuentas fiscales y tener una balanza de pagos mucho más soportable”.

Participación electoral

En cuanto a la participación electoral, el candidato a la presidencia de Bolivia confesó que ha visto un gran número de personas movilizadas, con mayor compromiso.

“He notado el mismo sentimiento que en el año 2005, ese momento donde sacamos 54 por ciento de los votos, la gente que sale a las movilizaciones hoy es el doble que octubre pasado, hay mayor participación, mayor compromiso, y este domingo habrá sorpresa de participación”, añadió.