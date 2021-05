Bolivia pedirá a EE.UU. extradición del exministro de Gobierno

Informe FBI señala que Sergio Rodrigo Méndez, hombre de confianza de Ex Min. Gob. Arturo Murillo, recibió $us.582.000.- en el marco de la compra de gases lacrimógenos. La empresa Intermediary Company cotizó en $us 5,649,137 pagó 3.357.753 y ganó $us.2.291.402. @teleSURtv pic.twitter.com/JdYFM6C87L