10 curiosidades que tal vez no sabías de Bob Marley

Uno de los más icónicos cantantes del reggae fue Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley, quien este jueves cumpliría 75 años de vida.

Con canciones que tienen un ritmo relajante, pegajoso y alegre, este jamaicano transmitió importantes mensajes de amor, conciencia social y justicia.

En su trayectoria musical tuvo grandes éxitos discográficos, entre los cuales se puede mencionar The Wailing Wailers (1965), Soul Rebelds (1970), Soul Revolution (1971), The Best of the Wailers (1971), Babylong by Bus (1978) y Legend (1984).

"No olvides tu historia ni tu destino".



Curiosidades sobre Bob Marley

1. Sufrió rechazo social por ser mulato (hijo de madre negra y padre blanco), por lo que fue despreciado como un blanco aunque se identificara como negro.

2. De pequeño podía leer la mano de las personas y casi siempre tenía éxito en sus predicciones, lo que no agradaba a muchos.

3. El nombre de "Tuff Gong" no fue solo el sello discográfico de Bob Marley & The Wailers, sino que era su apodo por su fuerza física, en referencia a una piedra volcánica o gong volcánico.

4. Bob es considerado el representante espiritual del rastafarismo, considerado una religión, un movimiento sociocultural o un orden estilo de vida con principios y normas de convivencia, en contra de imposiciones e injusticias.

5. A los 21 años vivió en Delaware (Estados Unidos) por poco tiempo, trabajó en la fábrica Chrysler y fue ayudante en un laboratorio.

6. El título verdadero de la canción I Shoot The Sheriff era I Shoot The Police, pero prefirió no colocarlo de esa forma para evitar represalias.

7. Quienes lo conocieron aseguran que Bob era un estupendo jugador de fútbol profesional y de ping-pong.

8. El tema No Woman, No Cry es usado como canción de cuna en varias partes del mundo.

9. Recibió la Medalla de la Paz de la Organización de Naciones Unidas en 1978, por lograr que en uno de sus conciertos se dieran la mano el primer ministro Michael Manley y su mayor opositor, Edward Seaga.

10. Antes de morir en Miami (Estados Unidos), tras ser diagnosticado con cáncer, según algunos medios, una de sus frases fue "el dinero no puede comprar la vida".