Irán llama a resistir frente a arrogancia y acoso de EE.UU.

El presidente iraní Hasan Rohani instó este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a decir no a la arrogancia y el acoso de los países más poderosos, en especial de EE.UU..

Sobre el tema, el mandatario aseguró que en medio de la pandemia su pueblo se ha visto afectado por las medidas coercitivas unilaterales más duras impuestas en su historia, que violan los acuerdos internacionales y las disposiciones de la ONU.

Llamó la atención sobre los abusos policiales acontecidos en EE.UU. y cómo existe paralelismo entre esa situación de sofoco e Irán, cuando los poderosos atentan contra la independencia de la nación persa. Además, señaló el papel de su país para el establecimiento de la paz en el mundo, con múltiples propuestas de tratados y pactos, enfocados sobre todo en la estabilidad del Golfo Pérsico.





“Hemos luchado en soledad frente al terrorismo y extremismo de DAESH”, aseveró el presidente de Irán. Sobre el tema señaló que en lugar de aplaudir sus esfuerzos, EE.UU. y sus aliados los han castigado por elegir la soberanía.

“Una nación como esta no merece sanciones. La respuesta a la paz no debe ser la guerra”, dijo Rohani. Añadió que la reacción frente a los pueblos que eligen a sus dirigentes mediante las urnas no debe ser el respaldo a los procesos no democráticos.

También se refirió a las acusaciones infundadas sobre la creación de armas nucleares por parte de Teherán, mientras los mismos que acusan son los únicos que han utilizado la bomba atómica en la historia de la humanidad y quienes poseen armas nucleares.

“Hablan de derechos humanos cuando por medio de su presión extrema han atacado a la salud, el bienestar y la vida de todos los iraníes”, enfatizó. Además, agradeció a los miembros del Consejo de Seguridad que votaron contra las intenciones de EE.UU. de seguir sancionando a su país.

“Los EE.UU. no pueden imponer negociaciones ni guerra. La vida es muy dura cuando se imponen estas sanciones. No obstante más dura será la vida cuando no gozamos de independencia”, dijo Rohani.

“La soberanía es el derecho de nuestra nación y no permitiremos injerencias extranjeras”, aseveró el presidente iraní.