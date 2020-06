Arte gráfico contra el racismo gana espacio en varios países

Carteles pintados en letras gigantes en las calles de EE.UU.; murales grafiteros en Palestina; una nueva obra de Bansky son algunas de las expresiones gráficas de las protestas que se han extendido alrededor del mundo tras el asesinato racista de George Floyd.

Los manifestantes en la calle en EE.UU. fueron apoyados por ciudadanos de otros países en una ola de indignación extendida por todo el mundo, que llegó a ámbitos como internet, el mundo del espectáculo: los artistas de arte callejero tampoco se quedaron atrás.

فنان مجهول الهوية، يرسم صورة للمواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي قتل على يد عناصر من الشرطة الأمريكية، على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في مدينة بيت لحم الفلسطينية المحتلة. وكتب بجانب لوحته العبارة الشهيرة المنسوبة لفلويد «لا أستطيع ان اتنفس». pic.twitter.com/67zPYhruKu — صحيفة الرؤية (@Alroeya) June 9, 2020

Un artista palestino dibujó un mural gigante sobre Floyd en el muro de separación impuesto ilegalmente por Israel a Palestina, como un mensaje de solidaridad de su pueblo que sufre a diario la discriminación de las fuerzas armadas israelíes.

El artista callejero Bansky publicó, tres días atrás, una imagen en la red social Instagram con una vela quemando la bandera de EE.UU. acompañada del rostro difuminado de una persona negra y el texto "Alguien va a tener que subir y derribar la puerta".

La frase "I can't breathe" ("No puedo respirar", en español), dicha por Floyd mientras agonizaba, apareció grabada en una pared del paseo marítimo de la ciudad gallega de La Coruña, también en solidaridad con el afroamericano muerto a manos de un policía blanco.

El artista urbano italiano Salvatore Benintende, más conocido por TVBOY, pintó en una pared de la ciudad catalana de Barcelona a George Floyd con unas alas de ángel y sosteniendo en sus manos una señal de tránsito PARE en la que se puede leer “Stop Racism”.

En los restos de lo que fue el antiguo Muro de Berlín, en la capital alemana, también apareció un grafiti en honor a Floyd con las expresiones "I can't breathe" y "Say his name" ("Di su nombre", en español).

Estas son algunas de las expresiones gráficas que le han dado la vuelta al mundo en rechazo no solo al asesinato de George Floyd, sino del racismo estructural en Estados Unidos.